VERONA - Recuperato oggi pomeriggio, 21 maggio 2024, nell’Adige, presso lo sgrigliatore della diga di San Martino Buonalbergo (Verona), un corpo. Non si tratta, come comunicato in un primo momento, dell'uomo disperso da domenica nel canale Camuzzoni. Presumibilmente si tratta invece dell’uomo che circa dieci giorni fa si era gettato dal ponte del Risorgimento per sfuggire alle pattuglie della squadra mobile intervenute per sventare un tentativo di furto ai danni di un chiosco del centro cittadino. L’uomo era stato visto dapprima annaspare a centro fiume per poi sparire, inghiottito dal fiume, alla vista dei soccorritori.