Perde il controllo, la Volkswagen si rovescia: gravissimo il guidatore estratto dall'abitacolo

CHIAMPO - Il veicolo è finito ruote all'aria, grave il guidatore. Erano circa le 16.40 di oggi quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fantoni Alti a Chiampo, per un’auto Volkswagen finita rovesciata dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto gravemente ferito. Morto il cane barboncino che si trovava nel mezzo.

I pompieri, arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Caddy ed estratto il conducente che era rimasto incastrato nell’abitacolo. Hanno prestato il primo soccorso all’autista fino all’arrivo del personale del Suem. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia locale e i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono poi durate ancora a lungo.