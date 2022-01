Schianto fra auto in tangenziale, le auto perdono gas: traffico bloccato per due ore Foto

VICENZA - Incidente lungo la tangenziale di Vicenza ieri, martedì 18 gennaio intorno alle 21, poco prima delle gallerie per un tamponamento tra due auto con perdita di gas da entrambe le auto. Una persona è rimasta ferita nello schianto.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il conducente della Dacia Sandero, finito contro il guardrail a causa del tamponamento è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. Illesa la conducente della Seat Ibiza.

Perdita di gas dalle auto

Nel tamponamento il serbatoio a ciambella a GPL della Dacia è andato danneggiato con conseguente perdita di gas. Perdita anche dall’impianto a metano della Seat Ibiza. Il personale ausiliario di autostrada ha provveduto a chiudere l’ingresso della tangenziale fino alla rimozione dei veicoli. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:00.