Alfa Gtv contro Lancia Y, le due auto volano nel fossato: un ferito

VICENZA - Oggi, 17 gennaio, verso le le ore 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marosticana a Bolzano Vicentino per un incidente tra due auto - una delle quali un'Alfa storica - finite entrambe nel fossato a bordo strada: due i feriti.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti sono stati presi in cura dal personale del Suem. Necessario il trasferimento in ospedale per il conducente della Lancia Y, mentre l’autista della storica Alfa Romeo GTV è stato medicato sul posto. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora con il recupero delle auto da parte del soccorso stradale.