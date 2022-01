Auto in fiamme nel parcheggio: all'interno scoperto il corpo carbonizzato di un uomo

TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Macabra scoperta nella frazione di Granella, a Tezze sul Brenta. in un'auto distrutta dalle fiamme è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo. La scoperta è avvenuta questa mattina, venerdì 14 gennaio, intorno alle 5. La vettura si trovava nel parcheggio di via Loss, un passante ha notato l'auto in fiamme e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. La vittima è un 62enne del posto, non è ancora chiaro cosa sia accaduto.