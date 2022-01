Sbanda con l'Audi e centra la cuspide del guardrail: salve per miracolo tre donne

MONTECCHIO MAGGIORE - Trafitte dal guard-rail salve per miracolo tre donne. La notte scorsa (9 dicembre), i vigili del fuoco sono intervenuti in via Molinetto a Montecchio Maggiore per un’auto finita infilzata contro il guar-drail: tre donne sono rimaste leggermente ferite. L’Audi Q3 dopo la perdita di controllo da parte della conducente per cause al vaglio dei carabinieri è finita contro la cuspide del guardrail, che è penetrato longitudinalmente fino al posto passeggero. Le donne sono scese autonomamente dall’auto e sono state accompagnate da alcuni conoscenti in pronto soccorso. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno dovuto tagliare il guardrail per permettere il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.

