Incidente a Schio, il rimorchio si stacca dal tir, si rovescia e scivola per 30 metri sull'asfalto Foto

Poco prima delle ore 21 di venerdì 14 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Maestri del Lavoro a Schio per il rovesciamento del rimorchio di un camion, distaccatosi durante una brusca manovra dell’autista per evitare un altro veicolo: nessuna persona è rimasta ferita.

Il rimorchio ha prima urtato un cordolo di cemento e poi si è rovesciato, invadendo la corsia opposta e scivolando per oltre 30 metri sull’asfalto, fortunatamente in quel momento senza traffico. I pompieri arrivati da Schio e da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi e predisposto le operazioni per il recupero del rimorchio. La polizia locale intervenuta con due pattuglie ha bloccato il traffico deviando la viabilità. Le operazioni di recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 3:15 di sabato mattina.