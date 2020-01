Prima il platano, poi la Bmw: Smart disintegrata, 97enne in condizioni disperate

COSTABISSARA - Sono gravissime le condizioni di un automobilista di 97 anni coinvolto oggi pomeriggio (venerdì), attorno alle 15:30, in un incidente stradale avvenuto in strada Pasubio a Costabissara, dove si sono scontrate, quasi frontalmente, due auto.



Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale del consorzio municipale di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, giunta sul posto per deviare il traffico e poi eseguire i rilievi del sinistro, l'sarebbe sbandato sulla destra e poi dopo aver colpito un platano è rimbalzato al centro della carreggiata dove è stato

L'impatto è stato violentissimo e nell'incidente ad avere la peggio è stata la piccola utilitaria, che è andata praticamente distrutta: il 97enne è rimasto incastrato tra le lamiere: le squadre dei vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza le auto e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno estratto l'uomo, che è stato stabilizzato sul posto dal personale del Suem 118 per essere poi trasferito in ambulanza in ospedale, dove è stato subito trasferito in sala di rianimazione. Sulla statale il traffico durante le operazioni di soccorso è rimasto bloccato.

