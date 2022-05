Scontro fra un'auto e un camion: ferita una donna Foto

ROSSANO - Poco dopo le 17:30 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bassano a Rossano Veneto per lo scontro tra un’auto e un camion di medie dimensioni: ferita una giovane donna. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato il personale del SUEM nei soccorsi della conducente, che è stata stabilizzata per essere trasferita in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilevi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.