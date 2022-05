Si schianta con la moto contro un camion e muore sul colpo. Alemagna chiusa, code e caos viabilità

BELLUNO - Schianto tra un camion e una moto oggi pomeriggio, chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 51 “di Alemagna” al km 110,400 a Cortina d’Ampezzo. Morto sul colpo il motociclista, illeso invece il camionista. La chiusura si è resa necessaria per consentire l'intervento delle autoambulanze, per fare i rilievi e ricostruire la dinamica dello schianto. Il traffico, in entrambe le direzioni, viene deviato sulla SR 48. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

APPROFONDIMENTI VODO DI CADORE Esce di strada con la potente moto, nulla da fare per il motociclisa:... ROSSANO VENETO Scontro fra un'auto e un camion: ferita una donna Foto UDINE Incidente mortale sulla A23: auto sfonda il guardrail. Vittima il...

+++notizia in aggiornamento ++++