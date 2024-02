Rossano Veneto. Bimba di 4 mesi morta per schiacciamento nel letto di mamma e papà: i genitori sono indagati per omicidio colposo

ROSSANO VENETO (VICENZA) - Bimba di 4 mesi morta nel lettone dei genitori per schiacciamento, mamma e papà sono indagati per omicidio colposo.

La tragedia risale a giugno, siamo a Rossano Veneto.

L'autopsia, come riporta il Giornale di Vicenza, ha evidenziato che non si trattava di una morte in culla, una delle cosiddette "morti bianche", ma il decesso è avvenuto per schiacciamento mentre dormiva nel letto con i genitori. Che ora si ritrovano indagati. Quel giorno, vedendo che la bimba stava soffrendo, i coniugi hanno chiamato il 118 parlando di arresto cardiaco. Il padre aveva iniziato la rianimazione seguendo al telefono le istruzioni dei sanitari. La bambina è morta poco dopo all'ospedale di Bassano del Grappa.