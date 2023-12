Bimba di 5 anni trovata morta nel letto: dramma vicino Frosinone

Una tragedia si è consumata questa mattina alle prime luci dell'alba a Roccasecca, in provincia di Frosinone. Una bambina è stata trovata morta nel letto dalla mamma che era andata in camera a svegliarla. Ancora non si conoscono le cause dell'accaduto. Appena venti giorni fa, lo scorso 2 dicembre, la piccola aveva compiuto 5 anni.