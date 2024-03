Cassino, Stellantis vuole mandare a casa 560 operai: salta l'accordo

La dirigenza dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano vuole mandare a casa 560 lavoratori.

Nell’incontro che si è svolto ieri pomeriggio con le organizzazioni sindacali, la governance di Fca Cassino Plant ha spiegato che, ad oggi, sono 870 gli operai in esubero. Per questo motivo ha invitato a sottoscrivere l’intesa per l’uscita volontaria di almeno 560 operai.

Le organizzazioni sindacali, però, hanno mostrato pollice verso, spiegando che le uscite incentivate non possono superare il numero di duecento. Le parti torneranno ad incontrarsi: serve un accordo in ogni stabilimento entro dopodomani, giovedì 28 marzo.

E la colomba pasquale per gli operai si fa ancora più amara. Sempre ieri, infatti, Stellantis ha comunicato una fermata collettiva per le unità lastratura, verniciatura montaggio e plastica nelle giornate 2-3-4-5 aprile,: le giornate saranno coperte con i permessi dei lavoratori. Dunque per tutta la settimana prossima non si lavora, si tornerà in fabbrica lunedì 8 aprile.