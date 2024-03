Morta a 12 anni dopo due giorni dalla visita in ospedale. Natalia aveva un'infezione ai tessuti della gamba sinistra. Sul cellulare le foto delle macchie rosse inviate al papà

PORDENONE - Natalia trovata morta nel letto a 12 anni, l'autopsia rivela una sospetta infezione ai tessuti della gamba sinistra. Potrebbe essere stato questo a provocare il decesso della giovane americana di 12 anni trovata morta nel suo letto la scorsa settimana. La morte della ragazza è avvenuta dopo due giorni dalla dimissione dall'ospedale dove si era rivolta dopo una botta al ginocchio riportata durante un allenamento di football americano. Queste le prime informazioni che trapelano dopo l'autopsia svolta questa mattina, 12 marzo, dal medico legale nominato dalla Procura, Antonello Cirnelli, alla presenza dei consulenti della dottoressa indagata, una pediatra di 39 anni in servizio nell'ospedale di Pordenone.

La visita in ospedale due giorni prima della morte

I parenti della 12enne, Natalia Van Winkle, si erano rivolti al nosocomio della Destra Tagliamento dopo un trauma a un ginocchio riportato dalla ragazzina e conseguente a uno scontro durante un allenamento di football americano, all'interno della Base Usaf di Aviano. La morte della dodicenne è avvenuta oltre 24 ore dopo la dimissione. Gli accertamenti autoptici proseguiranno nelle prossime settimane.

Le foto delle macchie inviate al papà

Intanto, la Procura di Pordenone ha acquisito gli screenshot del telefonino della ragazzina e dei messaggi inviati al padre in cui già il giorno prima del decesso erano visibili delle strane macchie rosse sull'arto inferiore sinistro, di cui invece non ci sarebbe traccia nel verbale di Pronto soccorso. La pm Federica Urban ha indagato per colpa medica Giuliana Morabito, 39 anni, la pediatra in servizio all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone che aveva preso in carico la giovane paziente poi deceduta.