Natalia, morta nel letto a 12 anni: la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo

PRATA DI PORDENONE - La Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per la morte di Natalia Lauren Van Winkle, la dodicenne trovata morta nel proprio letto. L'ipotesi è di omicidio colposo e non risultano esserci indagati.

Si cerca di capire quali siano le cause della morte della ragazzina, a questo scopo sono state acquisite informazioni dall'ospedale e dalla squadra di football dove giocava.

Cosa è successo a Natalia?

Natalia, figlia di un soldato americano in servizio al 31° Fighter Wing di Aviano e di una dipendente della stessa Base Usaf, è stata trovata senza vita nella mattina di amrtedì 5 marzo nella sua casa di Puja, una frazione di Prata di Pordenone. La ragazzina da tre giorni si lamentava per le conseguenze di un infortunio sportivo, avvenuto durante una partita di football americano. La giovanissima si era fatta male a un ginocchio venerdì primo marzo, ma il dolore non passava. Per questo motivo domenica sera è stata accompagnata al pronto soccorso pediatrico di Pordenone e qui visitata dai medici che hanno escluso fratture. Tuttavia il medico, visto che la bambina aveva un po' di febbre, l'ha sottoposta ad ulteriori accertamenti: un'ecografia polmonare, il cui esito è stato negativo. A quel punto Natalia è stata dimessa. Ma martedì 5 marzo la ragazzina è stata trovata morta nel proprio letto, una tragedia che deve ancora trovare una spiegazione.

Il dolore della Base di Aviano

«Siamo profondamente addolorati dalla tragedia che ha sconvolto la nostra Wyvern Nation e la comunità locale. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questo evento straziante». E' quanto ha diffuso il 31/o Fighter Wing, di stanza alla Base Usaf di Aviano (Pordenone), in relazione alla morte di Natalia. «Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento cosi difficile - hanno aggiunto dal Pubblic Affair Usa -. Il personale della scuola della Base ha informato i genitori ieri sera e ha parlato con gli studenti questa mattina. Servizi di assistenza e sostegno psicologico sono a disposizione degli studenti e di tutta la comunità».