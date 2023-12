Morte in culla, nulla da fare per una neonata di 10 giorni a Corato: disposta l'autopsia. Cosa è la Sids

Un altro probabile caso di morte bianca, morte in culla ovvero Sids, sindrome della morte improvvisa del lattante. Non c'è stato nulla da fare per una neonata di 10 giorni che è morta ieri sera a Corato in provincia di Bari. A quanto si apprende la piccola, accompagnata dalla madre e altri parenti, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Corato quando era già deceduta e sono state inutili le manovre di medici e infermieri per rianimarla. La disperazione dei genitori della piccola ha segnato la notte nell'ospedale e a Terlizzi, sempre nel Barese, dove abita la famiglia.

Non vi sarebbe nulla che lascia pensare a qualcosa di diverso da una morte naturale, ma la Procura di Trani ha comunque disposto il sequestro della salma: nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno ascoltato già nella stessa notte i familiari della neonata. Sul corpo della neonata non sono stati riscontrati segni di violenza.

Secondo una prima ricostruzione è stata vista già estremanente sofferente nella culla dove era stata adagiata dopo essere stata allattata. Non sarebbero trascorsi più di 10 minuti da quando la madre si è accorta che la piccola respirava a fatica. Poi la corsa in auto da Terlizzi all'ospedale di Corato che richiede una ventina di minuti.