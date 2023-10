Terribile schianto tra moto, scooter e due auto: il motociclista è grave

ROSSANO VENETO - Poco prima delle 13, di oggi 16 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Lorenzo a Rossano Veneto per un incidente dove sono rimasti coinvolti una moto, uno scooter e due auto: nell'impatto è rimasto ferito l'automobilista.

Tra i primi ad intervenire e portare soccorso un ispettore dei vigili del fuoco in transito. La squadra dei pompieri arrivati da Bassano ha messo in sicurezza i mezzi incidentati, mentre il motociclista ferito in maniera grave è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasportato con l'elicottero in ospedale a Vicenza. Illesi i due automobilisti e lo scooterista assistiti sul posto dai sanitari. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente.