Esce di strada con la Nissan e perde la vita in un campo di mais l'insegnante Damiano Conte

ROSA' - Un insegnante 55enne, Damiano Conte, residente a Bassano del Grappa, ha perso la vita mentre era al volante della sua Nissan, ieri sera, verso l'ora di cena, in via Carpellina, che collega Rosà a Bassano. Conte è stato probabilmente colpito da un malore improvviso, ha perso il controllo dell'auto, ha impattato in modo lieve con uno scooter condotto da un 52enne di Romano, poi è andato fuori strada in un campo di mais.

Lo sccoterista ha tentato di soccorrerlo ma non c'era più nulla da fare e ha allertato il Suem. Il 118 è piombato sul posto, ma i sanitari hanno solo potuto constatare la morte dell'uomo che, come riporta il Giornale di Vicenza, è il cognato del ristoratore e albergatore bassanese Roberto Astuni. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti di polizia locale, comando Nevi di Rosà.