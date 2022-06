La Bmw va in fiamme in tangenziale: miracolato l'automobilista

VICENZA - Incidente in tangenziale ieri sera, 22 giugno: verso le 21:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in tangenziale tra Vicenza Est e Ovest per l’incendio di un’auto, nessuna persona è rimasta ferita. Un automobilista alla guida di una Bmw 320 stava percorrendo la strada, quando ha visto del fumo fuoriuscire dal cofano. Si è fermato ed è sceso, dando l’allarme. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento con la schiuma l’auto andata irrimediabilmente distrutta. Le cause dell’incendio, probabilmente elettromeccaniche, sono al vaglio della squadra intervenuta. Durante le operazioni di soccorso la tangenziale in direzione Ovest è rimasta chiusa al traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.