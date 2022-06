Schianto tra due auto, entrambe fuori strada: due feriti, uno incastrato tra le lamiere

SAREGO - Spaventoso incidente questa mattina, 29 giugno, a Sarego che avrebbe anche potuto avere conseguenze più serie. Il bilancio è di due feriti ma poteva essere anche più pesante. Verso le 8.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ing. Guido Salvagnini a Sarego per lo scontro tra due auto finite entrambe, una da una parte e una dall'altra, fuori strada.

Da un lato della via una Fiat Stilo si è schiantata contro una recinzione, riportando forti danni e tenendo tra le lamiere il guidatore, dall'altro una Bmw è finita dentro un fossato stradale.

I pompieri, arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat Stilo il conducente rimasto incastrato. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. Ferito in maniera più lieve l’autista della berlina Volvo, pure lui trasferito in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.