Invade la rotatoria e sbatte contro monumento d'acciaio: ferito, sfascia l'auto e l'opera d'arte. Operaio spegne le fiamme

BREGANZE - Ancora un botto in piena notte, ancora un'auto che va fuori strada e si schianta. Stavolta, la notte scorsa, intorno alle 2 e mezza, l'autista ha centrato il basamento di un monumento che si trova sulla rotatoria in via dell'Innovazione a Breganze. L'auto non solo si è sfasciata, ma ha anche preso fuoco e per fortuna le fiamme sono state presto spente dall'operaio di un'azienda vicina, che evidentemente stava facendo il turno notturno e ha visto o sentito il crash, intervenendo subito sul posto. Poi sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco. Inoltre l'impatto ha creato danni anche all'opera d'arte, in acciaio.

Visto il tipo di impatto, il guidatore se l'è cavata. Si è ferito ovviamente, ma è venuto subito fuori dall’auto, dopo l’impatto contro il basamento della scultura di metallo, che è stata danneggiata, ed è stato preso in cura poco dopo dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.