Nella notte perde il controllo dell'Audi, sbatte sul muro e rimbalza su una Mercedes: nessun ferito, gasolio sull'asfalto

CASSOLA - Due incidenti tra la serata di ieri e la notte nel Bassanese, senza feriti gravi, sempre nel territorio di Cassola. Sono intervenuti i carabinieri. Poco prima delle due di notte all'altezza di Cassola - Bassano est lungo la tangenziale Nuova Gasparona, il guidatore di un'Audi TT proveniente da Trento, all'altezza del km 40+100, durante una curva ha perso il controllo del veicolo ed è andato a impattare contro il muro alla destra, e subito dopo contro una Mercedes Actros che dal botto ha rotto il serbatorio versando del gasolio su strada. Non ci sarebbero feriti con conseguenze rilevanti, gran lavoro dei vigili del fuoco per riportare la sede stradale alla normalità.

Qualche ora prima, verso le 19.30, a Cassola nella via Roberti a San Zeno, ai confini con Rosà, due auto coinvolte in uno scontro. Una Opel Astra proveniente da via Roberti in prossimità dello stop ha iniziato a impegnare l'incrocio per svoltare a sinistra, quando da via San Zeno, diretta a sud, dalla sinistra proveniva una Citroen C3. Impatto tra le due auto, verosimilmente per la mancata precedenza. I due automobilisti sono finiti al pronto soccorso, ma fortunatamente entrambi hanno riportato ferite lievi. Quella dell'impatto è una zona di strade abbastanza strette.