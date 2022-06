Trattore va a fuoco mentre traina una cisterna agricola, il conducente scende appena in tempo

SCHIAVON - Un trattore è andato a fuoco mentre trainava una cisterna agricola. È accaduto alle 16.30 di oggi, 8 giugno, in via Santa Teresa a Schiavon. Il trattore è stato avvolto dalle fiamme sulla strada, il conducente è sceso appena in tempo e non è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento il fuoco ma il trattore è rimasto irrimediabilmente danneggiato insieme a un palo dell’utenza telefonica. Le cause dell’incendio sono di probabile natura elettromeccanica e sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 18:45.

