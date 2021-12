Ricovero attrezzi di 200 mq in fiamme la notte della Vigilia: bruciati un trattore e un furgone

DUE CARRARE - La notte di Natale alle 22.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Campolongo a Due Carrare per l’incendio di un casolare di oltre 200 mq adibito a ricovero attrezzi agricoli. I pompieri arrivati da Padova e Abano Terme con due autopompe, due autobotti e 12 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo già esteso. Bruciato un trattore un furgone e altro materiale che si trovava a all’interno dello stabile. Il tetto in legno e la struttura e collassata. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa 5 ore.