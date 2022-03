A fuoco un deposito attrezzi, bruciate anche due auto e un trattore

PIOMBINO DESE - La notte scorsa, sabato 5 marzo, alle 22 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Dei Marcelli a Piombino Dese per l’incendio di una struttura di legno e lamiere adibita a ricovero attrezzi: bruciate due auto e un trattore. I pompieri arrivati da Cittadella, Padova, Castelfranco e con i volontari di Borgoricco con 3 autopompe un’autobotte, il carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e 17 operatori, hanno spento il rogo, che ha completamente bruciato i mezzi depositati e altro materiale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 1 circa.