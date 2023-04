Ruba al supermercato e picchia le guardie giurate che lo bloccano: arrestato

VALDAGNO - I Carabinieri del Comando Compagnia di Valdagno nel tardo pomeriggio del 17 aprile 2023 hanno tratto in arresto in Creazzo per rapina impropria un cittadino italiano classe 1995 già noto alle Forze dell’Ordine, per fatti verificatisi presso un noto supermercato del citato comune. I fatti L’uomo dopo essere entrato all’interno del supermercato ha rubato generi alimentari per un valore commerciale di 213 euro. Per la fuga si è avvicinato alla porta antipanico, facendo scattare l’allarme. Appena fuori è stato bloccato da due guardie giurate che stazionavano all'esterno del market: l'uomo ha colpito entrambe le guardie in varie parti del corpo senza tuttavia riuscire ad allontanarsi. I carabinieri arrivat sul posto hanno provveduto all'arresto, restituendo al titolare del negozio la merce sottratta. L’uomo dovrà rispondere di rapina impropria.