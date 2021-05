Scontro di gioco al "Menti", il difensore Padella stramazza a terra: portato in ospedale

VICENZA - Momenti di paura oggi pomeriggio allo stadio Menti nella sfida tra L.R. Vicenza e Brescia. Al 7' della ripresa il difensore berico Emanuele Padella ha subito un violento colpo al capo in uno scontro di gioco con il bresciano Ayè.

Stramazzato a terra, Padella è stato soccorso dai sanitari e dopo 5' di interruzione è stato portato fuori dal campo in barella. Il giocatore non avrebbe mai perso conoscenza, ma i medici del Vicenza hanno comunque deciso per l'immediato trasporto in ambulanza all'ospedale San Bortolo, dove è stato sottoposto ad una Tac, per rilevare l'entità del trauma cranico. Le sue condizioni risultano essere confortanti, il giocatore - 32enne romano - è arrivato cosciente.