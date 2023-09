Vicenza. Controlli anti-spaccio, arrestato un pusher: aveva 49 dosi di eroina, fra cui una di importazione americana

VICENZA - Un uomo è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della polizia locale lo hanno identificato lo scorso 30 agosto a Campo Marzo, verso piazzale Bologna, mentre era in possesso di 49 dosi di eroina tra cui anche il "black tar", la cosiddetta "eroina nera".

L'acquirente invece è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.

Inizialmente, erano stati individuati ben cinque spacciatori della zona. L’operazione ha avuto inizio quando gli agenti ne hanno visualizzato uno attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza mentre si aggirava nell’area verde di Campo Marzo e si avvicinava a persone note alle forze dell'ordine perché dedite all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Poco dopo, gli agenti lo hanno sorpreso mentre cedeva tre dosi da 0,89 grammi di cocaina. Quando è stato raggiunto, l'uomo di 38 anni (E.S.F.) si trovava con altre persone che sono fuggite immediatamente. È stato quindi accompagnato negli uffici del distaccamento di Campo Marzo. Durante la perquisizione sono state travate nel giubbetto 26 dosi di eroina tradizionale del peso di 5,45 grammi, una dose di cocaina uguale alle tre vendute poco prima, 1,24 grammi di marijuana e 10 dosi di “black tar”, eroina nera diffusa soprattutto negli Stati Uniti, del peso di 7,48 grammi, pronte per essere vendute tra Campo Marzo e piazzale Bologna.

Da ulteriori accertamenti, l'uomo è risultato avere precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e di essere sottoposto alla misura dell’obbligo di firma. Pertanto è stato arrestato dalla polizia locale mentre il pm ha deciso di trasferirlo in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L'acquirente delle tre dosi è stato fermato mentre si stava allontanando ed è stato identificato da una pattuglia in borghese del Nos: si tratta di un uomo di 52 anni (F.K.M.) che ha consegnato le tre dosi del peso di 0,89 grammi, sottoposte a sequestro penale. È stato in seguito segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.

«Ringrazio gli agenti della polizia locale per questa importante operazione - ha detto il sindaco vicentino Giacomo Possamai - È la miglior testimonianza, rispetto ad alcune polemiche incomprensibili da parte delle minoranze, su quanto la polizia locale continui ad essere attiva sul fronte del contrasto alla criminalità e al degrado. La rinascita di Campo Marzo e di tutta la zona del Quadrilatero passa da un'azione più incisiva sul piano della sicurezza e da un programma di attività e di interventi di rivitalizzazione che l'amministrazione intende mettere in campo. È un segno di quanto sia importante la cooperazione tra le istituzioni e la decisione di dedicare un'attenzione specifica a questa zona della città».