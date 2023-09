Povero Nerone: cane cieco finisce imprigionato nei rovi, per fortuna arrivano i pompieri

MONTEBELLO VICENTINO (VICENZA) - Cane finisce in una siepe spinosa di piracanta e resta bloccato. Il cane, Nerone, cieco, è stato recuperato e portato in salvo dai vigili del fuoco. È successo a Montebello Vicentino, in via Alessandro Manzoni, quando la padrona ha ritrovato l’animale, che si era allontanato da casa finendo nella siepe di rovi, impossibilitato a muoversi. La donna, dopo aver provato inutilmente a recuperare Nerone, ha chiesto aiuto alla sala operativa del 115. I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Arzignano, hanno tagliato e rimosso parte della pianta spinosa, liberando l’animale, che è stato riconsegnato alle cure della felice proprietaria.

