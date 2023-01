Milioni del Pnrr (1,7) per la sistemazione dell'area est di Campo Marzo. Altri 1,4 per struttura indoor allo stadio Perraro

VICENZA - Ammonta a 1,7 milioni di euro l'investimento, interamente con finanziamenti Pnrr, riguardante l'area est di Campo Marzo a Vicenza, inserito in un progetto di riqualificazione molto più ampio, sempre con contributi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi in municipio è stata data notizia dell'approvazione in Giunta dei progetti definitivi finanziati con il bando Pnrr Missione 5 «Inclusione e coesione», componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», riguardante progetti di rigenerazione urbana, per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

Migliaia di piantumazioni, arredi e illuminazione

Come spiegato dal sindaco Francesco Rucco e dall'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi è prevista la piantumazione di oltre 5.700 tra piante, arbusti e specie vegetali, ma sono programmati anche interventi di manutenzione, riqualificazione e integrazione del verde, degli arredi e dell'impianto di illuminazione. Opere importanti riguardano anche infografiche dedicate a delimitare percorsi per i runner, con la realizzazione di itinerari da 400, 800 e 1200 metri, con l'inserimento di corpi illuminanti di arredo su pali di altezza sino a 6 metri verniciati con tinta nero grafite. Grazie ai finanziamenti Pnrr verrà anche data nuova vita alla roggia Seriola con interventi sulle sponde, con l'apposizione di piante acquatiche e sulle paratoie in modo da alzare il livello dell'acqua che non sarà più stagnante ma corrente direttamente dal fiume Bacchiglione.

Investimenti anche allo stadio Perraro

Nei giorni scorsi è stato annunciato anche un altro progetto che prevede la realizzazione di un impianto indoor allo stadio Perraro, con altri 1,4 milioni provenienti dal Pnrr. La struttura, lunga circa 70 metri, "abbraccerà" la curva sud della pista di atletica, proponendo un pistino a quattro corsie per atletica (zona tutta scopribile nei mesi estivi) e due corpi annessi coperti e riscaldati in cui troveranno posto una palestrina pesi, spazi di gioco e allenamento per il tennistavolo e per il badminton.