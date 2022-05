Boulevard con piazza: Campo Marzo e mezza città rinascono con 20 milioni

VICENZA - Un boulevard con tanto di piazza e traffico limitato. Percorsi per jogging e tempo libero, arredi, servizi igienici autopulenti, un parcheggio alberato, una camminata lungo le sponde della Seriola e un mercato alimentare coperto. Da luogo di spaccio e degrado a simbolo di rinascita.

Campo Marzo, principale di porta di accesso a Vicenza, cambia look e scommette sulla sicurezza. Grazie ai 6 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il polmone verde di fronte alla stazione e la zona limitrofa - viale Roma, viale Verdi e viale dell'Ippodromo - si apprestano a diventare un biglietto da visita degno di una città da quasi 30 anni patrimonio Unesco. Un documento, il Pnrr, che complessivamente ha riservato al capoluogo berico 20 milioni per 30 progetti di riqualificazione.

Dalle ciclabili come la Rettorgole-Vicenza e la Ca' Balbi-Torri di Quartesolo al parco dell'ex colonia Bedin Aldighieri; dall'ala ottocentesca del Chiericati con i nuovi depositi per le opere d'arte all'area archeologica della basilica. Parola d'ordine è rigenerazione urbana. «Lavoreremo su ciclovie, parchi gioco, palazzetto dello sport, edifici storici e Campo Marzo, da piazzale de Gasperi all’area verde collegata - annuncia il sindaco Francesco Rucco - Lo faremo in tempi rapidi. Un’importante scommessa fondata su risorse economiche certe per rendere più attrattiva la città».

Con Campo Marzo - che godrà anche del ripristino della stazione grazie all'Alta Velocità - verrà recuperato anche il vicino giardino Salvi. Potenziamento dell'illuminazione, rinnovo di vialetti e staccionate, telecamere di videosorveglianza, restauro della loggia Longhena e dell'ex scuola Giusti tra i lavori in pole position. Report sui finanziamenti al link: https://bit.ly/Pnrr_slide.