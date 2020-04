Paura in azienda agricola: carro miscelatore a fuoco, salvi gli animali

CAMISANO VICENTINO - Lunghi momenti di paura e apprensione oggi (mercoledì 15 aprile) in un'azienda agricola di Camisano Vicentino, in via Chiesa. Attorno alle 9 è scattato l'allarme, lanciato dai proprietari, per l’incendio di un carro miscelatore.



I vigili del fuoco, accorsi da Vicenza con un’autopompa e un’autobotte, per un totale di sette operatori, hanno spento le fiamme del carro (utilizzato per miscelare e distribuire cibo ai bovini), evitando che lo stesso potesse estendersi alle vicine stalle: tutti gli animali sono stati portati in salvo.

Le cause dell’incendio, al vaglio del personale intervenuto, sono probabilmente dovute a un surriscaldamento di qualche elemento meccanico, che hanno innescato le fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del carro da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

