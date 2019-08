Spray al peperoncino al concerto di Salmo: «Io ho visto chi è stato». L'identikit. Uomo rischia linciaggio

Una persona ha rischiato il linciaggio dal pubblico perché scambiata per l'autore del lancio di spray al peperoncino al concerto di Salmo a Lignano Sabbiadoro ieri sera, 12 agosto. Solo la prontezza del rapper e delle forze dell'ordine hanno evitato violenze.



Dopo il secondo lancio di spray, quando ancora Salmo chiedeva calma, c'è stato un parapiglia: qualcuno era persuaso di aver individuato il responsabile, che è stato accerchiato e colpito. Salmo ha imposto il blocco dell'azione punitiva inviando la security, giunta immediatamente, così come le forze dell'ordine.

UN TESTIMONE:

«Stavamo assistendo al concerto quando qualcuno ha stappato la collanina d'oro al nostro amico e subito dopo ha usato lo spray per fuggire»: lo hanno dichiarato tre ragazzini di Pordenone e uno di Verona che stavano assistendo allo show e sono rimasti vittima dell'azione criminale. «Stavamo "pogando", cioè ballando con un contatto fisico, ma non violento - hanno spiegato i giovanissimi - quando si è avvicinato un uomo: era piccolino, abbronzato, di età tra i 30 e i 40 anni, indossava una maglietta verde militare. Sembrava si stesse divertendo come tutti, anche se era più irruente».



«Ad un tratto ha strappato la collanina a uno di noi approfittando della calca - prosegue il racconto degli studenti pordenonesi -: appena ci siamo accorti del gesto abbiamo iniziato a urlare e delle persone dietro di noi hanno accusato l'uomo. Questi con un gesto fulmineo, per guadagnare la fuga, ha estratto dalla tasca una bomboletta spray e ha spruzzato il peperoncino, scappando in mezzo alla folla. In pochi attimi si è creato il vuoto e abbiamo avuto paura di poter restare schiacciati: per fortuna c'era spazio e quindi abbiamo potuto allargarci. I soccorsi e l'intervento della security sono stati tempestivi, grazie al fatto che Salmo ha interrotto la canzone e si sono accese le luci».

CHI HA VIDEO DELL'EVENTO LI CONSEGNI ALLA POLIZIA - L'APPELLO

Chi ha registrato dei video nei momenti che precedono e seguono l'utilizzo dello spray urticante si faccia avanti e li consegni alla Polizia. E' questo l'appello lanciato dalla Questura di Udine agli spettatori che ieri sera hanno assistito al concerto del rapper Salmo e hanno ripreso la serata magari con lo schermo dei propri smartphone. Dalle immagini dei telefonini potrebbero infatti spuntare elementi utili a individuare l'autore. Le indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile della Questura di Udine, instradate da una prima descrizione sommaria di un sospettato. Ô ancora presto per dire se abbia agito da solo o con altri complici. Generalmente queste azioni sono condotte da gruppi organizzati.

BOMBOLETTA SPRAY TROVATA E SEQUESTRATA: CAMUFFATA DA DEODORANTE

La polizia ha rinvenuto e sequestrato la bomboletta di spray urticante, verosimilmente al peperoncino, usata ieri sera al concerto di Salmo a Lignano Sabbiadoro per strappare una catenina dal collo di uno dei giovani spettatori del rapper e allontanarsi senza farsi prendere. La bomboletta era abilmente camuffata da un comunissimo deodorante. E forse per questo motivo è riuscita a passare attraverso i controlli di sicurezza istituiti ai varchi di accesso all'area del concerto. Probabile comunque che chi l'ha utilizzata l'abbia anche abilmente nascosta. Decine di bombolette spray di deodorante erano state infatti già rinvenute e tolte dalle borse degli spettatori ai varchi dalla security.

