Vuole farsi la foto con la vipera e si avvicna troppo, morso: ricoverato

VERONA - Si è avvicinato troppo ad una vipera per fotografarla ed è statodal rettile velenoso. È la disavventura capitata ad un 70enne di Belfiore (Verona) che è stato ricoverato al Centro Antiveleni dell'azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. L'anziano domenica si trovata in; notata una vipera berus (comunemente detta marasso), si è avvicinato per fare una foto rimediando un morso ad un dito.