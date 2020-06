Calza scarpe inadatte e scivola, cinquantunenne ricoverata per i traumi

MARANO - Sbatte la testa nella scivolata sul sentiero e la deve recuperare il Soccorso Alpino. Protagonista della sfortunata passeggiata domenicale in Valpolicella una famiglia di Verona, padre, madre e figlio che si erano inoltrati per un sentiero in direzione del posto di ristoro di Malga Biancari, a circa 700 metri di quota. Ma, prima ancora di aver raggiunto la destinazione, la donna, di cinquantun anni, scivolava sul sentiero e rotolava in giù battendo la testa nella caduta. Alla richiesta di soccorso, l'elicottero del Suem interveniva in Valsorda in contemporanea con una squadra del Soccorso Alpino, che raggiungeva l'infortunata nel folto della vegetazione insieme allo staff medico. Stabilizzata e sottoposta alle prime cure per i possibili traumi al volto e cranico riportati nel rotolamento, la cinquantunenne è stata caricata in barella e con questa portata a spalla risalendo la boscaglia fino al punto dal quale è stato possibile imbarcarla prima su un fuoristrada e poi sull'elicottero che l'ha portata all'ospedale di Borgo Trento. Secondo la stima dei soccorritori una causa della scivolata potrebbero essere state le calzature inadatte ad affrontare un terreno scosceso e sassoso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA