San Giovanni Lupatoto. Sparano i botti di Capodanno e si feriscono a mani e volto: sono gravi

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Due persone si sono ferite gravemente alle mani e al volto a causa dello scoppio di petardi durante i festeggiamenti per Capodanno. È successo esattamente in via Zinelli a San Giovanni Lupatoto pochi minuti dopo l'arrivo del nuovo anno.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con due ambulanze e l'automedica, prendendo in carico i due feriti e trasportandoli all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri di zona per gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto.