Trento. Fa esplodere petardi con gli amici, 27enne perde la mano. E le papere scappano spaventate dal laghetto

TRENTO - Un moldavo di 27 anni residente a Trento è stato soccorso la scorsa notte a Trento poco prima della mezzanotte. Il giovane ha perso una mano a causa dell'esplosione di un petardo mentre era assieme ad alcuni coetanei in via Maccani.

Sempre in città vengono segnalati altri due interventi per soccorrere altrettanti giovani che, mentre facevano esplodere i botti, hanno rimediato escoriazioni e bruciature alle mani e hanno dovuto essere medicati. In piazza Duomo a Trento la Questura ha monitorato l'afflusso che, dalle 20 alle 2, è stato di 10.000 persone. Gli operatori sono intervenuti in alcune occasioni per calmare alcuni ragazzi un po' sopra le righe che facevano esplodere petardi vicino alle persone.