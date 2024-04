Base jumper apre troppo presto la vela e si schianta in parete: 40enne muore incastrata sulle sporgenze

TRENTO - Complicato intervento in parete per un incidente mortale sul monte Brento: base jumper canadese perde la vita Una base jumper canadese del 1983 ha perso la vita nella prima mattinata di oggi, 6 aprile 2024, in seguito ad un tentativo di lancio dal Becco dell'Aquila, sul monte Brento, in valle del Sarca. La donna, dopo aver effettuato il proprio volo per qualche centinaio di metri, ha presumibilmente aperto con troppo anticipo la vela, schiantandosi di conseguenza sulla parete sottostante, dov'è rimasta incastrata ad alcune sporgenze.