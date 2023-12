Vicenza. Sequestrati oltre 130 chili di fuochi pirotecnici: due denunciati

VICENZA - Numerosi controlli della Guardia di Finanza in occasione delle festività natalizie presso gli esercizi commerciali del vicentino. Nei giorni scorsi, i militari del Gruppo Vicenza hanno effettuato un controllo sulla detenzione legale per la vendita di articoli pirotecnici nei confronti di una società di commercio al dettaglio, con sede nel capoluogo berico: hanno sequestrato oltre 700 articoli pirotecnici, per un peso complessivo pari a più di 130 kg.

L'esercizio commerciale, privo della licenza di Pubblica sicurezza prevista, deteneva infatti un quantitativo di fuochi pirotecnici superiore alla soglia prevista, posta a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Il materiale esplosivo è stato trasportato e concentrato presso locali idonei e posto a disposizione della Procura di Vicenza.

I finanzieri hanno quindi denunciato il rappresentante legale della società e del gestore dell'esercizio commerciale per il reato di commercio abusivo di materie esplodenti.