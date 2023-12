Vicenza, botti vietati dal 31 dicembre al 7 gennaio 2024 per tutelare gli animali. Cosa prevede l'ordinanza

VICENZA - Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha firmato un'ordinanza che vieta l'uso di accendere e lanciare fuochi d'artificio, sparare petardi, far scoppiare mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici in tutti i luoghi frequentati, nelle vie, nelle piazze, nei parchi comunali dal 31 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

L'ordinanza estende in tutto il territorio cittadino quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento comunale di polizia urbana che fissa il divieto entro 100 metri da ospedali, case di riposo e di cura, scuole e nel centro storico all'interno della cinta muraria. «I giochi pirotecnici e in particolare i petardi possono causare danni fisici alle persone e anche terrorizzare gli animali, pertanto ritengo che l'entrata in vigore di questa ordinanza, relativa al periodo compreso tra San Silvestro e l'Epifania, sia sinonimo di grande civiltà e rispetto» - commenta l'assessore all'ambiente Sara Baldinato.

«Il rispetto degli altri è il principio che ha condotto a questa ordinanza - interviene il consigliere delegato in materia di tutela e benessere degli animali domestici, Luca Poncato -.

L'ordinanza è in vigore naturalmente anche in viale Roma dove alle 18 del 31 dicembre si aprirà il Villaggio di Capodanno con area food, beer, hot drink, con l'intrattenimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio, speaker, dj e performer di Radio WOW che accompagneranno i presenti alla mezzanotte Il grande evento della serata, organizzata dalla collaborazione tra Comune di Vicenza ed OFF Events, sarà il concerto gratuito di Max Gazzè a partire dalle 24. Per rendere possibile l'organizzazione dell'evento, dalle 8 di venerdì 29 dicembre alle 24 di martedì 2 gennaio, viale Roma verrà chiusa da piazzale della stazione fino all'uscita dal Park Verdi.