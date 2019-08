Rubati 150 gioielli all'antiquario durante un mercatino: il tesoro recuperato a Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA Il colpo, avvenuto lo scorso 29 giugno tra gli stand del mercatino dell’antiquariato “L’Antico e le Palme” a San Benedetto del Tronto , aveva fruttato un bottino di due chili di monili d’oro del valore di circa 15mila euro. I 149 gioielli rubati a un antiquario di Terni sono stati trovati a Verona, nell’abitazione di, detto “Beppe“, dai poliziotti della Squadra Mobile scaligera.L’uomo, 39 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione. Arrestato dai carabinieri è in carcere a Montorio. Il ritrovamento dell’intera refurtiva è avvenuto durante una perquisizione dell’appartamento, nell’ambito di un’altra attività di indagine. La refurtiva è stata recuperata dai poliziotti a casa di Hudorovic, già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato per ricettazione aggravata. Gli investigatori hanno chiarito che i gioielli sono stati recuperati nel corso di una perquisizione per un'altra indagine. Il figlio minorenne dell'uomo, alla vista degli agenti, è salito al primo piano della casa e ha lanciato oltre la recinzione un sacchetto con all’interno 149 monili, fra cui vi erano collane, bracciali, anelli e altri preziosi, con la speranza evidentemente che il suo gesto non venisse scoperto dai poliziotti. Gli agenti hanno però recuperato il sacchetto e denunciato per ricettazione il padre 39enne che non ha saputo giustificare il motivo del possesso di quegli oggetti. A quel punto, la Squadra Mobile ha iniziato una serie di ricerche che hanno portato in breve tempo a scoprire che i monili in oro erano stati trafugati il 29 giugno scorso all’interno di una. L’antiquario derubato stava chiudendo il banco e aveva messo il materiale dentro uno zaino, quando gli è stato rubato probabilmente in un attimo di distrazione. Preziosi che sono stato poi restituti.