Dro. Ragazzo disperso nel fiume Sarca: si era tuffato ma non è più riemerso - Le ultime notizie

DRO (TRENTO) - Un ragazzo di 24 anni di Bovolone (Verona) è scomparso dal giorno di Ferragosto a Dro. Il giovane si è tuffato nel fiume Sarca e non è più riemerso. Le ricerche sono andate avanti tutto il pomeriggio del 15 agosto per fermarsi solo a tarda sera. Una giornata di festa in compagnia di amici si è trasformata in un incubo del quale non si conosce ancora il finale.

Il 24enne si trovava a Dro con un gruppo di amici all'altezza della Centrale di Fies e nel pomeriggio ha deciso di farsi un bagno nella Sarca.

Si tratta di un punto considerato pericoloso dalla gente del posto. Ma dopo l'immersione non è più tornato. Le persone che erano con lui hanno lanciato l'allarme e i vigili del fuoco e il soccorso alpino si sono subito attivati. Sul posto sommozzatori, carabinieri e polizia con elicottero e droni. Al momento senza esito.

Le ricerche sono riprese all'alba di oggi, 16 agosto.

