Esce in barca e non fa più ritorno, si cerca un uomo di 62 anni

GRADO - Sono in corso da ieri sera le ricerche di un diportista 62enne disperso in mare nelle acque antistanti Grado. Le operazioni, coordinate inizialmente dalla capitaneria di porto di Monfalcone e in un secondo momento della sala operativa della guardia costiera di Trieste, sono iniziate dopo la segnalazione del mancato rientro in porto di un gradese che si era recato in mare nel pomeriggio con la propria imbarcazione.