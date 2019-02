IL FATTO

Il professor, laurea in Medicina e specializzazione in Psichiatria a Padova, è appunto medico psichiatra, ma è anche un noto sociologo, educatore, saggista, opinionista. È in questo suo multiforme ruolo che gli chiediamo un commento in merito alla vicenda di Verona e, soprattutto, alla decisione del Tribunale per i Minorenni di Venezia.«Dipende da cosa si vuole fare. La messa alla prova è uno dei capisaldi della nuova idea di giustizia, soprattutto minorile, evidentemente. Però c'è un però».di una, peggio di così non so che cosa si posa immaginare. È evidente però che dietro c'è una cultura: un atto del genere nasce da una cultura che non è propria di un ragazzino, ma dell'ambiente in cui evidentemente è cresciuto. Se un ragazzino cresce con l'idea del rispetto per tutte le persone che vivono sul pianeta, non brucia un marocchino dentro la sua macchina. Ecco, l'ho detto: usciamo dalla paura di pronunciarci, noi adulti ci dobbiamo pronunciare, non essere imbarazzati da noi stessi. E quando parlo di cultura dell'ambiente, non mi riferisco solo ai genitori, ma anche alla scuola, al contesto, a quello che si sente in tivù, allo stadio, al bar».