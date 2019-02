Il nipote della vittima: «Non è giustizia, mi vergogno di questa sentenza»

VERONA - Non si dà pace Salah Fdil. Il nipote di Ahmed Fdil, il clochard marocchino 64enne morto carbonizzato la sera del 13 dicembre 2017 a Santa Maria di Zevio ( Verona) dentro l'auto che era diventata la sua casa, chiede giustizia all'indomani della decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia che non ha emesso nessuna condanna per l'unico dei due responsabili dell'omicidio rimasto imputato, l'altro - 13enne all'epoca dei fatti - non era processabile. Il nipote della vittima era arrivato appositamente con la moglie da Barcellona per la sentenza del processo. «In Spagna - dice all'Ansa - esiste il carcere minorile, c'è una pena che è identica per i maggiorenni responsabili di omicidio e non ci sono sconti di pena per fatti così gravi. Altro che messa alla prova, qui c'è un assassino libero che non farà un giorno di carcere».Dopo la lettura dell'ordinanza, ma adesso è tornato a puntare il dito contro una giustizia che, perché mio zio è considerato meno di zero, è morto bruciato vivo ma nessuno pagherà per questo delitto orrendo». «Mi aspettavo giustizia, solo quello. Non chiedo vendetta. Invece, inaccettabile per l'Italia - conclude -. Un sistema giudiziario che non rispetta gli essere umani oltraggia la vostra bandiera».