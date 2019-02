Clochard bruciato vivo per noia: «Penso sempre a quello che ho fatto»

L'OPINIONE

IL FATTO

L'ESPERTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Voglio ripartire e sto ripartendo, ma non passa giorno senza che io pensi a quello che ho fatto». Le parole pronunciate ieri dal, davanti al giudice Maria Teresa Rossi, sono molto diverse dalle dichiarazioni consegnate nel febbraio del 2018 al verbale dell'interrogatorio, da quelli cheimpegnati a scaricarsi l'uno sull'altro la responsabilità di un tremendo delitto (- Perdovrebbero «passare ogni giorno in un reparto grandi ustionati» - LEGGI ). «In passato assieme al mio amico sono andato a infastidirlo», riferì il più grande. «», confermò il più piccolo.Unosfuggito di mano, oltre le previsioni dissero entrambi: «Dall'esterno si vedeva solo del fumo», precisò il primo; «Ero convinto che Baffo fosse in grado di uscire dall'auto», concordò il secondo. Agli atti dell'inchiesta figura anchetra i due. Il sedicenne provocava il tredicenne: «Quando eravamo dal kebabbaro cosa mi hai detto?». Risposta: «Il mio sogno era ammazzare un gatto».