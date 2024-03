Morto l'uomo che era stato rianimato dal ragazzo di 14 anni premiato da Zaia

VERONA - E' morto l'uomo, colpito da un infarto, che lo scorso 18 febbraio a Caldiero (Verona) era stato soccorso da Matteo Ridolfi, il 14enne del vicino comune di Colognola ai Colli che gli aveva praticato il massaggio cardiaco seguendo al telefono le istruzioni degli operatori del 118. Un intervento, quello del ragazzo, che aveva consentito di rianimare l'uomo, poi trasportato a Verona nella terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, dove non ha più ripreso conoscenza. Giovanni Occhipinti, 66 anni, si è spento nei giorni scorsi per le conseguenze del grave attacco cardiaco e nonostante il tempestivo intervento di Matteo, che lo aveva tenuto in vita. Un gesto che aveva fatto balzare il coraggioso ragazzino veronese agli onori delle cronache, venendo ricevuto e premiato dal governatore veneto Luca Zaia e dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana.