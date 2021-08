Abusi sessuali nella casa delle vacanze su una 18enne, 5 giovani nei guai, due sono veronesi

LIGNANO - Una diciottenne friulana abusata sessualmente a Lignano da cinque ragazzi italiani. La giovane ha raccontato alla polizia di essere stata portata in un appartamento da un giovane che conosceva e poi sarebbe scattata la volenza di gruppo.

L'indagine è della squadra mobile di Udine. Da quanto si è appreso i ragazzi sarebbero cinque e sono stati denunciati a piede libero per violenza sessuale. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire nel dettaglio i fatti accaduti l'altra notte nella cittadina baleare friulana.

ll fattaccio sarebbe accaduto nel pomeriggio di ieri - 10 agosto - a Lignano Sabbiadoro, sul cui lungomare la giovane ha incontrato tre dei cinque (uno era già suo amico), accettando l'invito per andare in una casa con loro. Qui la giovane - secondo la denuncia - sarebbe stata abusata dai tre e, successivamente, da altri due coinquilini, giunti più tardi. Due dei ragazzi sono veronesi, due lombardi (Varese e Milano) e il quinto è di Alessandria, uno di loro è minorenne.

Il racconto

La vittima del presunto stupro di gruppo a Lignano Sabbiadoro ha denunciato alla Polizia di aver già subito abusi da uno dei cinque ragazzi, lo scorso anno, sempre a Lignano, dove trascorreva, anche in quel caso, un periodo di vacanza con i genitori. Il fatto non era stato denunciato. Ieri sera, appena intervenuta sul posto, la Polizia ha disposto anche una visita medica per la giovane, che è stata portata all'ospedale di Latisana (Udine). La ragazza ha denunciato di aver subito abusi da parte di 4 ragazzi e di essere stata costretta a un rapporto completo, protetto, con il quinto. Secondo quanto si è appreso, i ragazzi informalmente avrebbero ammesso di aver avuto rapporti con la giovane, affermando però che lei era consenziente.