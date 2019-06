VERONA - Un 40enne residente a Legnago (Verona) è morto in un incidente sulla bretella T4 che collega Verona al casello autostradale di Verona Nord.



L'uomo, secondo i primi rilievi della Polizia municipale, si è fermato all'altezza dello svincolo di San Massimo per un guasto alla sua auto, ma appena è sceso dal mezzo è stato investito da un furgone guidato da un 65enne veronese.



Il 40ene, nativo dello Sri Lanka, è rimasto ucciso all'istante. Sull'incidente verrà aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale per l'investitore.

