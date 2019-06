A22. Chiuso il casello Verona Nord. Tir pieno di carne si ribalta in curva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Traffico in tilt sulla A22 per un incidente avvenuto alle quattro di questa mattina, 21 giugno: un grosso tir che trasportava carne all'uscita della A22 di è ribaltato in curva, proprio allo svincolo. Il serbatoio è rimasto danneggiato e il gasolio si è sversato sulla carreggiata. Fortunatamente illeso l'autista. Per consentire le operazioni di soccorso, rimozione del mezzo e messa in sicurezza della carreggiata il casello di Verona Nord è stato chiuso.